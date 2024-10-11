Jasikevicius'tan esprili yanıt! "LeBron James ile ilgileniyoruz"

THY EuroLeague ikinci haftası Türk derbisine sahne oldu. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, sahadan 83-78 galibiyetle ayrıldı. Maçtan sonra Başantrenör Sarunas Jasikevicius, Anadolu Efes karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

İşte Sarunas Jasikevicius'in açıklamaları;

''YAKALADIKLARI SERİLERİN ÖNÜNE GEÇEBİLİRDİK''

"Maçın sonunda gelen bir galibiyet bu. Anadolu Efes'in yakaladığı bazı serilerin önüne geçebilirdik ama yarın bu maçı yeniden izleyip hataları göreceğiz. Ama bunu galibiyetle yapmak bizim için mutluluk verici."

''DAHA İYİ OLMAMIZ GEREKİYOR''

"Takımı ve taraftarı tebrik ediyorum. Maça çok iyi bir mantaliteyle başladık. Savaşçı bir ruh ortaya koyduk. Çok güzel savunma yaptık. Yeni bir takımız. Kazanarak ve kaybederek öğrenmek gerek. Aslında çok güzel bir galibiyet değildi. Bunlardan ders almamız gerekiyor. Pota altında daha iyi olmamız gerekiyor. Bu galibiyette 3 sayılık atışlar bize çok yardımcı oldu."

''LEBRON JAMES İLE İLGİLENİYORUZ''

sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Scottie Wilbekin'in yerine transfer yapıp yapmayacaklarına ilişkin bir soruyu esprili bir şekilde yanıtlayan Jasikevicius "LeBron James ile ilgileniyoruz. Los Angeles Lakers'la kontratı olduğundan dolayı gelemeyeceğini söyledi.""LeBron James ile ilgileniyoruz. Los Angeles Lakers'la kontratı olduğundan dolayı gelemeyeceğini söyledi." sözlerini sarf etti.