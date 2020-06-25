SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Jasikevicius'tan Fenerbahçe Beko'ya yeşil ışık

Jasikevicius'tan Fenerbahçe Beko'ya yeşil ışık

BASKETBOL HABERLERİ  | 25.06.2020 08:21 | Son Güncelleme

Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe Beko'dan sürpriz ayrılığı sonrası Jasikevicius'u radarına aldı. İlk temasın olumsuz sonuçlandığı görüşmede, sarı-lacivertlilerin olumlu bir aşama kaydettiği öğrenildi.

Jasikevicius'tan Fenerbahçe Beko'ya yeşil ışık

S Sport’tan Uğur Ozan Sulak’ın haberine göre gün içinde devam eden Fenerbahçe Beko ve Jasikevicius görüşmesinde olumlu aşama kaydedildi.

Haberde Zeljko Obradovic’in Fenerbahçe’den kötü şekilde ayrılmamasının bu konuda etkili olduğu eklenirken Saras Jasikevicius’un kısa süre içinde Fenerbahçe’ye son cevabını vereceği belirtildi.

ERDEM CAN VE ERTUĞRUL ERDOĞAN LİSTEDE

Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius ikna edilemezse; yerli antrenörler arasında favoriler Erdem Can ve Ertuğrul Erdoğan.

Sulak'ın aktardığı bilgiler arasında, Jasikevicius-Fenerbahçe Beko görüşmelerinde gün içinde olumlu aşama kaydedildi. Bunda Zeljko Obradovic’in Fenerbahçe’den kötü ayrılmamasının büyük payı var. Saras’ın kısa süre içinde son cevabını kulübe iletmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü model sosyal medyada paylaştıÜnlü model sosyal medyada paylaştı
Metecan 2 yıl daha Karşıyaka'daMetecan 2 yıl daha Karşıyaka'da
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir babanın en zor anı!

Bir babanın en zor anı!

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

Mert Hakan'ın yeni takımı belli oldu!

Mert Hakan'ın yeni takımı belli oldu!

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!

Cinsel ilişki yaşadığı kadının kanını içti!

Cinsel ilişki yaşadığı kadının kanını içti!

Sharapova'nın yaptığı hareket çok konuşuldu...

Sharapova'nın yaptığı hareket çok konuşuldu...

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

F.Bahçe'den ayrıldı, işte yeni takımı

F.Bahçe'den ayrıldı, işte yeni takımı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Beşiktaş ve G.Saray'ın eski oyuncusu vefat etti

Beşiktaş ve G.Saray'ın eski oyuncusu vefat etti

Efsane isim hayatını kaybetti

Efsane isim hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
fener için şu an en iyisi..obra kadar olamaz ama artık o takım da olmayacak..alışmak lazım.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jasikevicius'tan Fenerbahçe Beko'ya yeşil ışık

Flaş! Obradovic'in yerine o geliyor

Metecan Birsen 2 yıl daha Pınar Karşıyaka’da

Metecan 2 yıl daha Karşıyaka'da

Fenerbahçe'den Zeljko Obradovic açıklaması

Fenerbahçe'de Obradovic dönemi resmen bitti

Bellona Kayseri Basketbol Mikiah ile anlaştı

Bellona Kayseri'de transfer

Türk Telekom, Muhammed Baygül ile sözleşme yeniledi

Muhammed ile sözleşme yenilendi

Çin'de basketbol karşılaşmaları yeniden başladı

Çin'de basketbol karşılaşmaları yeniden başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.