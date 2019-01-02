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Jason Momoa rakiplerine fark attı

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ÜNLÜLER  | 02.01.2019 09:24 | Son Güncelleme

Aquaman filminin yıldız oyuncusu Jason Momoa, En Yakışıklı 100 Erkek listesinin zirvesindeki isim oldu.

Aquaman filminin başrol oyuncusu sempatik aktör Jason Momoa, TC Candler’in geleneksel En Yakışıklı 100 Erkek listesinin zirvesinde yer aldı. Usta aktör Leonardo DiCaprio ise listenin sonundaki isim oldu.

Geçtiğimiz günlerde 2018’in En Güzel Kadını olarak model Thylane Blondeu’yu seçen TC Candler, 2018 erkekler listesini de paylaşmış oldu. Yılın En Güzel Kadınları ve Yılın En Yakışıklı Erkeklerini 1990 yılından beri halktan gelen önerilerle belirleyen TC Candler, listenin zirvesinde yer alan isimlere bir de ödül takdim ediyor.

Başka otoriteler tarafından Yılın En Seksi Erkeği seçilen 46 yaşındaki Idris Elba, bu listede üçüncü sırada yer alırken, 43 yaşındaki David Beckham ise 13’üncü sırada yer alabildi.

İşte 2018’in En Yakışıklı Erkekleri...

Jason Momoa rakiplerine fark attı

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