SPOR

Javier Mascherano'nun yeni takımı Estudiantes

FUTBOL HABERLERİ  | 24.11.2019 12:56 | Son Güncelleme

35 yaşındaki Javier Mascherano'nun yeni adresi ülkesinin takımlarından Estudiantes oldu.

Javier Mascherano'nun yeni takımı Estudiantes

Javier Mascherano yıllar sonra Arjantin'e geri döndü. 35 yaşındaki deneyimli futbolcunun yeni adresi Estudiantes oldu. Arjantin kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Mascherano'ya 'hoş geldin' denildi.

RIVER TARAFTARLARINDAN TEPKİ

Öte yandan oyuncunun Estudiantes tercihi, altyapısında yetiştiği River Plate cephesinde hoş karşılanmadı. River Plate taraftarları Mascherano'ya tepki gösterdi.

BAŞKANI JUAN SEBASTIAN VERON

Javier Mascherano'nun anlaşmaya vardığı Estudiantes'in başkanlığını Arjantin futbolunun unutulmaz isimlerinden Juan Sebastian Veron yapıyor. Veron faktörünün bu transferde önemli bir paya sahip olduğu konuşuluyor. İkili milli takımda birlikte de forma giymişti.

İki sezondur Hebei China Fortune forması giyen Mascherano daha önce River Plate'in yanı sıra Barcelona, Liverpool, West Ham ve Corinthians'ta da top koşturdu.

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
Flamengo şampiyon oldu, taraftar sokaklara döküldüFlamengo şampiyon oldu, taraftar sokaklara döküldü
Karabükspor’un eski Başkanı Ziya Ünsal vefat ettiKarabükspor’un eski Başkanı Ziya Ünsal vefat etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Javier Mascherano estudiantes

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrası kavga çıktı!

Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrası kavga çıktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

''Seks şantajı'' davasında flaş gelişme

''Seks şantajı'' davasında flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yok böyle skor! Rakiplerini 50-1 yendiler

Yok böyle skor! Rakiplerini 50-1 yendiler

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu

İşte FIFA kokartı takacak Türk hakemler

Ünlü spor yorumcusu Haldun Domaç canlı yayında fenalaştı

Ünlü yorumcu canlı yayında fenalaştı

Yılmaz Vural'ın oğlu Yılmaz Vural, PSG'de

Yılmaz Vural, PSG'de

Semih Şentürk'ün yeni takımı belli oldu

Semih Şentürk'ün yeni takımı belli oldu

Balıkesirspor'da Batuhan Karadeniz ile ipler koptu!

Yine olay yine Batuhan!

Yunanistan'da hakemler maça çıkmama kararı aldı

Hakemler maça çıkmama kararı aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.