Javier Mascherano'nun yeni takımı Estudiantes

Javier Mascherano yıllar sonra Arjantin'e geri döndü. 35 yaşındaki deneyimli futbolcunun yeni adresi Estudiantes oldu. Arjantin kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Mascherano'ya 'hoş geldin' denildi.
Öte yandan oyuncunun Estudiantes tercihi, altyapısında yetiştiği River Plate cephesinde hoş karşılanmadı. River Plate taraftarları Mascherano'ya tepki gösterdi.
Javier Mascherano'nun anlaşmaya vardığı Estudiantes'in başkanlığını Arjantin futbolunun unutulmaz isimlerinden Juan Sebastian Veron yapıyor. Veron faktörünün bu transferde önemli bir paya sahip olduğu konuşuluyor. İkili milli takımda birlikte de forma giymişti.
İki sezondur Hebei China Fortune forması giyen Mascherano daha önce River Plate'in yanı sıra Barcelona, Liverpool, West Ham ve Corinthians'ta da top koşturdu.
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