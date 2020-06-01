Javier Saviola, Fenerbahçe formasıyla poz verdi

Fenerbahçe formasıyla poz veren efsane golcü Javier Saviola: “Benim için çok özel anlamı olan bir forma göstermek istiyorum size. Hayatımın idolü olan Ariel Ortega’nın Türkiye’de oynarken giydiği Fenerbahçe forması. Sizlerle paylaşmak istedim” sözlerini kaydetti.

Y encima guarda una reliquia del Burrito: Javier Saviola compartió la camiseta que atesora de Ariel Ortega cuando jugó en el Fenerbahçe de Turquía. pic.twitter.com/yOzyW5K04c — SportsCenter (@SC_ESPN) May 31, 2020