Javier Saviola, Fenerbahçe formasıyla poz verdi

Fenerbahçe formasıyla poz veren efsane golcü Javier Saviola: “Benim için çok özel anlamı olan bir forma göstermek istiyorum size. Hayatımın idolü olan Ariel Ortega’nın Türkiye’de oynarken giydiği Fenerbahçe forması. Sizlerle paylaşmak istedim” sözlerini kaydetti.
Y encima guarda una reliquia del Burrito: Javier Saviola compartió la camiseta que atesora de Ariel Ortega cuando jugó en el Fenerbahçe de Turquía. pic.twitter.com/yOzyW5K04c— SportsCenter (@SC_ESPN) May 31, 2020
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