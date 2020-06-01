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Javier Saviola, Fenerbahçe formasıyla poz verdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.06.2020 20:08 | Son Güncelleme

Arjantin futbolunun efsane isimlerinden olan Javier Saviola'dan Fenerbahçe taraftarlarını mest eden paylaşım geldi. Fenerbahçe'nin 2002-2003 döneminde giydiği formayla poz veren Saviola, Ariel Ortega'nın büyük bir hayranı olduğunu dile getirdi.

Javier Saviola, Fenerbahçe formasıyla poz verdi

Fenerbahçe formasıyla poz veren efsane golcü Javier Saviola: “Benim için çok özel anlamı olan bir forma göstermek istiyorum size. Hayatımın idolü olan Ariel Ortega’nın Türkiye’de oynarken giydiği Fenerbahçe forması. Sizlerle paylaşmak istedim” sözlerini kaydetti.


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