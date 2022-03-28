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Jay-Z'nin Oscar sonrası partisinde Saweetie zor anlar yaşadı! Neresini kapatacağını bilemedi

28.03.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rapçi Saweetie, Hollywood'da geçirdiği bir parti gecesinin ardından Jay-Z'nin Oscar sonrası partisine katıldı. Ünlü rapçi dudak uçuklatan dekolte elbisesiyle gerçek manada neresini kapatacağını bilemedi ve ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Jay-Z'nin Oscar sonrası partisinde Saweetie zor anlar yaşadı! Neresini kapatacağını bilemedi

Saweetie, Oscar gecesi partiden partiye koşarken cesur tercihlerde bulundu. Son olarak Jay Z'nin partisine katılan ünlü rapçiyi gören kameramanlar hemen ona yöneldi. Saweetie öyle çok dekolte tercih etmişti ki neresini kapatacağını bilemedi.

Saweetie içeri girerken bir elini elbisenin alt kısmında tutarken üst kısım da ortadaydı. Ne yapacağını bilemeyen ünlü isim ilginin üstünde olmasıyla iyice zorlandı.

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Saweetie belki işe yarar diye üzerine verilen ceketi omuzlarına attı ama o da tam etkili olamadı. Görüntü alınmasını engellemek isteyen korumalar da devreye girince iyice kaos yaşandı.

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Saweetie son çare ceketi tamamen kapatıp frikik vermeyi engellemeye çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Jay-Z
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