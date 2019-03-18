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Jean Armel Kana Bıyık, Kamerun Milli Takımı kadrosundan çıkartıldı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 18.03.2019 14:31 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık, Kamerun Milli Takımı kadrosundan çıkartıldı. Medipol Başakşehir maçının 37. dakikasında sakatlanan Kana Bıyık’ın yapılan ilk müdahalesinin ardından dizinde 1. derece yırtık tespit edildi.

Jean Armel Kana Bıyık, Kamerun Milli Takımı kadrosundan çıkartıldı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da Jean Armel Kana Bıyık, Kamerun Milli takım aday kadrosundan çıkartılırken ligin 27.haftasında deplasmanda oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.

Lider Medipol Başakşehir maçının 37.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Kana Bıyık yerini Levent Gülen’e bıraktı. Jean Armel Kana Bıyık’a yapılan ilk müdahalenin ardında dizinde birinci derece yırtık olduğu tespit edildi. Milli takım kadrosundan çıkartılan Kana Bıyık’ın tedavisine devam ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kamerun milli takımı Jean Armel Kana Bıyık

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