Jean Michael Seri'den Galatasaray'a yeşil ışık

Yaz transfer dönemi boyunca bir kriz haline gelen orta saha konusu için artık geri sayım başladı. Transfer döneminin bitimine 5 gün kalırken Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in de talimatı doğrultusunda Jean Michael Seri’yi Fulham’dan istedi ancak net bir geri dönüş alınamadı.
İngiliz ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli orta saha da Galatasaray’a dönmek istiyor ama Fulham kulübü hala Seri’den bonservis gelir elde etme peşinde.
Bu sebeple son ana kadar beklemek istiyorlar. Galatasaraylı yöneticiler bir yandan Trezeguet transferi için girişimlerde bulunulduğu sırada iyi ilişkilerin kurulduğu Aston Villa kulübüyle de temasa geçti.
İnglizlere Marvelous Nakamba ve Conor Hourihane’nın isimleri söylenirken, Galatasaray cephesi iki oyuncudan birini İstanbul'a getirmek istiyor.
(AJANSSPOR)
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