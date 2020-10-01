SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Jean Michael Seri'den Galatasaray'a yeşil ışık

Jean Michael Seri'den Galatasaray'a yeşil ışık

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.10.2020 14:46 | Son Güncelleme

Mustafa Cengiz önderliğindeki yönetim kurulu, Fatih Terim'in ısrarla istediği Seri için Fulham'a teklif sundu. Fulham kulübü hala Seri’den bonservis gelir elde etme peşinde. Yıldız oyuncu sarı kırmızılı takıma gelmek istiyor. Fakat Cimbom Fulham'dan transfer için net bir görüş almadı.

Jean Michael Seri'den Galatasaray'a yeşil ışık

Yaz transfer dönemi boyunca bir kriz haline gelen orta saha konusu için artık geri sayım başladı. Transfer döneminin bitimine 5 gün kalırken Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in de talimatı doğrultusunda Jean Michael Seri’yi Fulham’dan istedi ancak net bir geri dönüş alınamadı.

İngiliz ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli orta saha da Galatasaray’a dönmek istiyor ama Fulham kulübü hala Seri’den bonservis gelir elde etme peşinde.

Bu sebeple son ana kadar beklemek istiyorlar. Galatasaraylı yöneticiler bir yandan Trezeguet transferi için girişimlerde bulunulduğu sırada iyi ilişkilerin kurulduğu Aston Villa kulübüyle de temasa geçti.

İnglizlere Marvelous Nakamba ve Conor Hourihane’nın isimleri söylenirken, Galatasaray cephesi iki oyuncudan birini İstanbul'a getirmek istiyor.

(AJANSSPOR)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı! 150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı!
Galatasaray hazırlıklarını tamamladıGalatasaray hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
İlk konukları belli oldu
İlk konukları belli oldu
İşte Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakipleri
İşte Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakipleri
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Yılın bombası! Anlaşma sağlandı...
Yılın bombası! Anlaşma sağlandı...
Ümit Karan Shkupi'ye döndü
Ümit Karan Shkupi'ye döndü
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jean Michael Seri'den Galatasaray'a yeşil ışık
G.Saray'dan orta sahaya sürpriz isim
Galatasaray Rangers hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray hazırlıklarını tamamladı
Fatih Terim, Glasgow maçı öncesi iddialı konuştu!
Terim'den Glasgow maçı öncesi flaş açıklama
Ryan Babel'den Steven Gerrard hakkında açıklama
''Steven Gerrard'ı yeniden görmek güzel olacak''
Galatasaray'da Belhanda yönetime rest çekti!
Galatasaray'da Belhanda ortalığı karıştırdı!
TRANSFER REKORU! Galatasaray'da Marcao'ya 25 milyon euro!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.