Jefferson Farfan, koronavirüs nedeniyle maaş kesintisi sonrası çıldırdı

"PARAM DIŞINDA HER ŞEY..."

Arkadaşı Roberto Guizasola ile sosyal medya hesabından konuşan Farfan, "Param dışında her şeyle oynanmasına izin veririm. Bana Rusça bir mektup gönderdiler, hiçbir şey anlamadım... Yırttım attım. Benimle dalga geçmek istediler." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 40 KESİNTİ YAPILDI

Rus kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle futbolcu maaşlarında yüzde 40 indirime gitme kararı almıştı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Perulu oyuncu, forma giydiği 66 maçta 24 gol ve 12 asist ile oynadı.