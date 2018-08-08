Jefferson Lerma, Bournemouth'ta

Kulüpten yapılan açıklamada, Levante'de forma giyen Kolombiyalı orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
Bournemouth, bu transfer için İspanya temsilcisine 25 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek. Böylece, 23 yaşındaki Lerma, kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu unvanını elde edecek.
Kolombiya Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Lerma, Levante formasıyla 93 maçta 3 kez ağları sarsmıştı.
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