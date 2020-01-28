Jelena Karleusa Ariana Grande'yi hedef aldı!

Sosyal medya paylaşımları ve seksi kıyafetleriyle dikkat çeken Sırp şarkıcı Jelena Karleusa, Beşiktaş’ın eski yıldızı olan eşi Dusco Tosic ile boşanma aşamasında. Ongjen Vranjes ile eşini aldattığı söylenen Karleusa, bu söylentiler güncelliğini korurken, bir başka konu ile gündeme geldi.

Grammy Ödülleri’nde Giambattista Valli tasarımı gri bir elbise giyen Ariana Grande’yi, kendisine özel olarak tasarlanan elbisenin tasarımını çalmakla suçlayan Jelena “Bu kıyafet benim için dikilmişti ve kıyafetin orijinal tasarımcısı benim modacım” dedi.

Geçen yıl ekim ayında bir dergi çekiminde giydiği, Amina Hasanbegovic tasarımı elbise için ‘Bendeki orijinal’ diyen Karleusa, hem Grande’nin hem de tasarımcı Valli’nin yaptıklarının çok komik olduğunu dile getirdi. (Sözcü)

