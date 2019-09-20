Jelena Karleusa çıldırdı: Gazetedeki hasta, paralı haberlerine devam ediyor

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın başı Sırp basını ile belada... Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile yasak ilişki yaşadığı öne sürülen ünlü şarkıcı, bu haberleri sert bir dille yalanlasa da konuyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Vranjes'e attığı özel mesajların ifşa edilmesinden sonra bunların fotomontaj olduğunu belirten ve konuyla ilgili hukuki yollara başvuran Jelena hakkında son olarak Kurir gazetesinden gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.

Gazete, Vranjes'in aynı zamanda oyuncu olan eski eşi Denijela'dan Jelena'yla aşk yaşadığı için ayrıldığını ve seksi şarkıcıya Hermes markalı bir çanta hediye ettiğini öne sürdü.

"GAZETEDEKİ HASTA, PARALI HABERLERİNE DEVAM EDİYOR"

Kara Kartal'ın eski yengesinin bu habere verdiği yanıt ise çok sert oldu. Resmi Instagram hesabından bir hikaye yayınlayan 41 yaşındaki seksi şarkıcı, gazeteye ateş püskürürken "Kurir gazetesindeki bir hasta, paralı haberlerine devam ediyor. Kocamdan aldığım bir hediyenin başkalarına atfedilmesi de bu yüzden. Tabii ki bu çantayı da Dusko hediye etti" ifadelerini kullandı.

