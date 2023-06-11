Jennifer Aniston 'Beni deli ediyor' diyerek açıkladı! Yıllara meydan okuyan görünümü gündemde

Hollywood'un sevilen ismi Jennifer Aniston yıllara meydan okuyan güzelliği, iddialı seçimleri ve başarısıyla adından söz ettiren bir oyuncu.

Friends'de Rachel karakteriyle ünlenen ABD'li oyuncu Jennifer Aniston son olarak "Yirmili yaşlarımda olduğumdan daha iyi durumdayım. Aklımda, bedenimde ve ruhumda daha iyi hissediyorum. Her şey yüzde 100 daha iyi" dedi.

FORMUNU SPORLA KORUYOR

Formunu korumak için sporu hiç bırakmadığını söyleyen 54 yaşındaki oyuncu kendisine söylenen o sözden rahatsız olduğunu da ifade etti.



"Yaşına göre iyi görünüyorsun" sözünden nefret ettiğini söyleyen 54 yaşındaki oyuncu bu ifadenin kendisini deli ettiğini ve "Harika görünüyorsun - nokta" olarak değiştirilmesini istediğini söylüyor.

Güzel oyuncu ayrıca hocayla çalışmaktansa "Arkadaşlarla çalışmayı daha çok tercih ederim," diyerek dikkat çekti.