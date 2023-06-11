MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jennifer Aniston 'Beni deli ediyor' diyerek açıkladı! Yıllara meydan okuyan görünümü gündemde

Jennifer Aniston 'Beni deli ediyor' diyerek açıkladı! Yıllara meydan okuyan görünümü gündemde

11.06.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm zamanların en iyi dizileri arasında gösterilen Friends'de Rachel karakteriyle ünlenen ABD'li oyuncu Jennifer Aniston yıllara meydan okuyan fiziğini nasıl koruduğunu açıkladıktan sonra kendisine söylenen o sözden rahatsız olduğunu ifade etti.

Jennifer Aniston 'Beni deli ediyor' diyerek açıkladı! Yıllara meydan okuyan görünümü gündemde

Hollywood'un sevilen ismi Jennifer Aniston yıllara meydan okuyan güzelliği, iddialı seçimleri ve başarısıyla adından söz ettiren bir oyuncu.

Friends'de Rachel karakteriyle ünlenen ABD'li oyuncu Jennifer Aniston son olarak "Yirmili yaşlarımda olduğumdan daha iyi durumdayım. Aklımda, bedenimde ve ruhumda daha iyi hissediyorum. Her şey yüzde 100 daha iyi" dedi.

1

FORMUNU SPORLA KORUYOR

Formunu korumak için sporu hiç bırakmadığını söyleyen 54 yaşındaki oyuncu kendisine söylenen o sözden rahatsız olduğunu da ifade etti.

Ekran Alıntısı
"Yaşına göre iyi görünüyorsun" sözünden nefret ettiğini söyleyen 54 yaşındaki oyuncu bu ifadenin kendisini deli ettiğini ve "Harika görünüyorsun - nokta" olarak değiştirilmesini istediğini söylüyor.

Sosyal medyayı sallayan poz! "Oha el ele mi?" Sosyal medyayı sallayan poz! "Oha el ele mi?"

Güzel oyuncu ayrıca hocayla çalışmaktansa "Arkadaşlarla çalışmayı daha çok tercih ederim," diyerek dikkat çekti.

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince... Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyayı sallayan poz! "Oha el ele mi?"Sosyal medyayı sallayan poz! "Oha el ele mi?"
Eşine rağmen paylaştı! Kısacık taytıyla...Eşine rağmen paylaştı! Kısacık taytıyla...
22,5 yıl hapis istemi! Somer Şef'e büyük şok22,5 yıl hapis istemi! Somer Şef'e büyük şok
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Aniston Oyuncu rachel yaşında karakteri aktan

En Çok Okunan Haberler

Derin dekolteli müşterisiyle yaptığı dans olay oldu!

Derin dekolteli müşterisiyle yaptığı dans olay oldu!

Dünyanın gözü İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan maçı o isimlerle takip etti

Dünyanın gözü İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan maçı o isimlerle takip etti

Buruk, 'Come to Galatasaray' demişti! Resmen açıklandı...

Buruk, 'Come to Galatasaray' demişti! Resmen açıklandı...

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City!

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City!

Finalde tribünleri salladı! Bu kez İstanbul'da...

Finalde tribünleri salladı! Bu kez İstanbul'da...

MKE fabrikasındaki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu!

MKE fabrikasındaki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Ayaklarınızın hak ettiği rahatlık Camper'da! O model şimdi indirimde

Ayaklarınızın hak ettiği rahatlık Camper'da! O model şimdi indirimde

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.