Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam paylaştı! "Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir el ele mi?"

'Yalı Çapkını'ndan 'Ferit' karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir ile 'Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu arasındaki enerji aşka mu dönüştü?

Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkındaki aşk dedikoduları gündemden düşmüyor. Aynı fenomen yapımda 'Suna' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Beril Pozam'ın sosyal medya paylaşımları son olarak ortalığı karıştırdı.

Beril Pozam'ın paylaştığı karelerden birinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ikilisinin el ele olduğu iddia edildi.

'ARKADAŞIM' DEMİŞTİ AMA...

Ünlü oyuncu çiftin aşkının ifşa olduğu iddiaları ise sosyal medyayı adeta çalkaladı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı bu anlara yorumsuz kalmadı. Fotoğrafı görenler "Oha Afra ve Mert el ele mi?" yorumları yaptı.

Güzel oyuncu daha önce “Çok sevdiğim dışarıda da görüşmekten zevk aldığım arkadaşım.'' ifadelerini kullanmıştı.



