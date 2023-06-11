MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam paylaştı! "Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir el ele mi?"

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam paylaştı! "Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir el ele mi?"

11.06.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkındaki aşk iddiaları sürerken dizide Suna karakterine hayat veren Beril Pozam'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı. Fotoğrafı görenler "Oha Afra ve Mert el ele mi?" yorumları yaptı.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam paylaştı! "Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir el ele mi?"

'Yalı Çapkını'ndan 'Ferit' karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir ile 'Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu arasındaki enerji aşka mu dönüştü?

Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkındaki aşk dedikoduları gündemden düşmüyor. Aynı fenomen yapımda 'Suna' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Beril Pozam'ın sosyal medya paylaşımları son olarak ortalığı karıştırdı.

Beril Pozam'ın paylaştığı karelerden birinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ikilisinin el ele olduğu iddia edildi.

Ekran Alıntısı

'ARKADAŞIM' DEMİŞTİ AMA...

Ünlü oyuncu çiftin aşkının ifşa olduğu iddiaları ise sosyal medyayı adeta çalkaladı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı bu anlara yorumsuz kalmadı. Fotoğrafı görenler "Oha Afra ve Mert el ele mi?" yorumları yaptı.

Eşine rağmen paylaştı! Kısacık taytıyla... Eşine rağmen paylaştı! Kısacık taytıyla...

Güzel oyuncu daha önce “Çok sevdiğim dışarıda da görüşmekten zevk aldığım arkadaşım.'' ifadelerini kullanmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski halinden eser yok! Bir deri bir kemik kaldı... Değişimi şoke ettiEski halinden eser yok! Bir deri bir kemik kaldı... Değişimi şoke etti
Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! Final yemeğine damga vurduGöğüs dekolteli pozuyla büyüledi! Final yemeğine damga vurdu
Sütyensiz pozuna beğeni yağdı! Bakan bir daha baktı Sütyensiz pozuna beğeni yağdı! Bakan bir daha baktı
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu beril pozam Oyuncu ferit karakteri

En Çok Okunan Haberler

Derin dekolteli müşterisiyle yaptığı dans olay oldu!

Derin dekolteli müşterisiyle yaptığı dans olay oldu!

Dünyanın gözü İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan maçı o isimlerle takip etti

Dünyanın gözü İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan maçı o isimlerle takip etti

Buruk, 'Come to Galatasaray' demişti! Resmen açıklandı...

Buruk, 'Come to Galatasaray' demişti! Resmen açıklandı...

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City!

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City!

Finalde tribünleri salladı! Bu kez İstanbul'da...

Finalde tribünleri salladı! Bu kez İstanbul'da...

MKE fabrikasındaki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu!

MKE fabrikasındaki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Ayaklarınızın hak ettiği rahatlık Camper'da! O model şimdi indirimde

Ayaklarınızın hak ettiği rahatlık Camper'da! O model şimdi indirimde

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.