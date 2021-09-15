Jennifer Aniston'dan ilişki cevabı: David Schwimmer benim kardeşim

Unutulmaz Amerikan komedi dizisi Friends’in yıllar sonra çekilen özel bölümü Friends: The Reunion seyirciyle buluştuğu mayıs ayına damga vurdu. Dizinin yıldızları Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer ve Matthew Perry'nin yaşadığı duygusal anlar ise çok konuşuldu. O sahnelerden birinde dizide sevgili olan Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın, yıllar önce birbirlerinden hoşlandıklarını açıklamaları ise hala tartışılıyor.

Schwimmer, "Birimizden biri hep bir ilişki içinde olduğundanhiçbir zaman bir araya gelmedik" derken Aniston, "Birbirimize duyduğumuz hayranlık ve sevginin tümünü Ross ve Rachel'a kanalize ettik" diye eklemişti.

Friends:The Reunion'a damga vuran itiraf sonrası Jennifer Aniston ile David Schwimmer'ın aşk yaşadığı iddialarına her geçen gün bir yenisi eklendi.

The Morning Show'un ikinci sezonunun yayımlanmasından önce Entertainment Tonight'a konuşan Aniston, çiftin romantik biçimde bir araya geldiğine dair söylentileri tuhaf bulduğunu açıkladı.

Aktris, "Hakikaten buna inanamadım. 'Gerçekten mi? O benim kardeşim' diye düşündüm. Fakat yine de anlıyorum. Doğrusu bu bize fantezi ve hayallerin gerçekleşmesi için ne kadar çok beklentinin olduğunu gösteriyor" dedi.



