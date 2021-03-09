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Jennifer Aniston, dövmesinin anlamını deşifre etti

09.03.2021 11:21 | Son Güncelleme:
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Jennifer Aniston, dövmesinin anlamını deşifre etti

Amerikalı ünlü oyuncu Jennifer Aniston, bilediğindeki 11 11 dövmesinin ne anlama geldiğini sonunda ifşa etti.

Page Six'in haberine göre 52 yaşındaki oyuncu Jennifer Aniston, "Başka bir babadan sonsuza dek kız kardeşi" olarak tanımladığı en yakın arkadaşı Andrea Bendewald'un doğum gününü Instagram hesabından yaptığı bir jestle kutlarken, şimdiye dek epey merak konusu olan dövmesiyle ilgili soruları da açıklığa kavuşturmuş oldu.

Friends dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Aniston, Instagram'ın hikayeler kısmında, kendisiyle aynı dövmeyi yaptıran Bendewald'la bileklerini yan yana gösterirken çekilmiş kare dahil birçok fotoğraf paylaştı.

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Bendewald, Aniston'la yan yana yürürken çekildiği bir fotoğrafı 11 Şubat'ta arkadaşı için hazırladığı doğum günü gönderisinde paylaşarak, "Kutlamak ve daha büyülü dileklerde bulunmak için sabırsızlanıyorum! 11:11" diye yazmıştı.

KÖPEĞİ İÇİN DE ÖZEL

Aniston söz konusu dövmeyle ilk kez 2018'de kameralara yansımış, 2020'de People dergisine konuşan bir kaynaksa, oyuncunun bu yazıyı manevi açıdan çok anlamlı bulduğu için yaptırdığını, 11 rakamının ayrıca 11 Şubat'ta doğan oyuncu ve onun köpeği Norman için özel olduğunu söylemişti.

Köpeğini 2011'de kaybeden Aniston aynı yıl Norman için ilk dövmesini yaptırarak ayağının iç kısmına onun adını yazdırmıştı.

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Jennifer Aniston
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