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Jennifer Aniston isyan etti: Şu lanet maskeyi takın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 13:47 | Son Güncelleme

ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, salgın sürecinde maske takmayanlara karşı isyan bayrağını çekti. Ünlü oyuncu, "İnsanların hayatını önemsiyorsanız, lütfen sadece şu lanet maskeyi takın!" diyerek tepkisini gösterdi.

Jennifer Aniston isyan etti: Şu lanet maskeyi takın!

Jennifer Aniston, pandemi döneminde maske takmayan insanlara isyan etti.

Maskeli fotoğrafını paylaşan Aniston, maske takmanın tartışması olmaması gerektiğini vurgulayarak Instagram hesabından şu mesajı yayınladı:

Maskelerin zahmetli ve rahatsız edici olduğunu anlıyorum ama iş yerlerinin kapanmasının daha kötü olduğunu hissetmiyor musunuz? İnsanlar işlerini kaybediyor. Sağlık çalışanları büyük bir yorgunluk içinde. Bu virüs yüzünden pek çok hayat sönüyor çünkü yeterince önlem almıyoruz.


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