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Jennifer Aniston yıllar sonra itiraf etti! "Ev alarmı beni uyandırırdı"

18.04.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, 30’lu yaşlarından beri uykusuzluk hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı. Oyuncu, “Geçmişte uyurgezerlik yapardım, ev alarmı beni uyandırırdı” dedi.

Jennifer Aniston yıllar sonra itiraf etti! "Ev alarmı beni uyandırırdı"

Amerikalı oyuncu Jennifer Aniston, sık sık insomnia (uykusuzluk) nöbetlerine girdiğini ve bu rahatsızlığıyla 20 seneden fazladır mücadele ettiğini itiraf etti. 53 yaşındaki oyuncu, 30'lu yaşlarının başındayken uykusuzluk çektiğini ve o dönem bunun çok ciddi bir durum olmadığını belirtti.

Jennifer Aniston “Uyku yoksunluğunun etkilerini daha gençken pek fark etmiyorsunuz çünkü yenilmez olduğunuzu düşünüyorsunuz” dedi.

Geçmişte uyurgezer olduğunu belirten Aniston, uykusuzluğun giderek beyin fonksiyonlarını ve vücudunu etkilediğini belirtti. Oyuncu, “Geçmişte uyurgezerlik yapardım, ev alarmı beni uyandırırdı” dedi.

Beslenme, egzersiz ve uykunun sağlığın en önemli üç faktörü olduğunu belirten oyuncu, vücut saatine uyum sağlamanın önemine vurgu yaptı.

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Jennifer Aniston
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