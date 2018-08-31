Jennifer Lawrence’ın çıplak fotoğrafları sızmıştı! O olayda flaş gelişme

2014 yılında patlak veren skandal sonrası Jennifer Lawrence'ın iCloud hesabına sızarak özel fotoğraflarını çalan hacker’ın cezası belli oldu.

Aralarında Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve Kate Upton gibi ünlülerin de bulunduğu ünlülerin yanı sıra 240 farklı kişinin iCloud hesabına sızarak, özel fotoğraflarını çalan ve internete servis eden George Garofano, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

8 aylık hapis cezasına çarptırılan Garofano, cezasını tamamladıktan sonra bir de 60 saatlik kamu hizmeti yapmak durumunda kalacak.

Kendisini bir Apple çalışanı olarak göstererek mağdurları ağına düşüren Garofano, yaklaşık 4 yıldır çektiği cezaya ek olarak 8 ayını da tamamladıktan sonra hapisten çıkacak. Şantaj veya tehdit yoluyla mağdurlardan isteklerde bulunmaması nedeniyle hacker’ın cezası minimum seviyeden verildi.



