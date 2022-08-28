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  4. Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck'i karşısına oturtup dans etti! Bomba anlar sosyal medyayı salladı

Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck'i karşısına oturtup dans etti! Bomba anlar sosyal medyayı salladı

28.08.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jennifer Lopez ve Ben Affleck düğünü dünyanın gündeminde. Düğünde yaşanan bazı anlar sosyal medyayı salladı. Lopez’in, sahnenin ortasına oturan eşine serenat yaptığı ve dans ettiği performansı defalarca kez izlendi. Lopez’in söylediği şarkı, 'Gözlerindeki tutkuyu hissedebiliyorum/ Sana hala aşığım/ Biliyorsun doyamıyorum/ Biliyorsun doyamıyorum’ sözlerini içeriyordu.

Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck'i karşısına oturtup dans etti! Bomba anlar sosyal medyayı salladı

Jennifer Lopez ile Ben Affleck düğünü dünya gündeminde... 17 yıl sonra yeniden alevlenen ilişkilerini evlilikle taçlandıran ikili servet değerinde bir düğün yaptı. Çiftin ABD’nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanesinde yapılan düğünlerinde 53 yaşındaki Lopez’in 50 yaşındaki eşi Ben Affleck’e tutkulu bir sahne performansı hediye ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı, sahnede, önündeki sandalyeye oturan Affleck için özel bir şarkı söylerken dansçılar da ona eşlik etti.

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Lopez’in söylediği şarkı, 'Gözlerindeki tutkuyu hissedebiliyorum/ Sana hala aşığım/ Biliyorsun doyamıyorum/ Biliyorsun doyamıyorum’ sözlerini içeriyordu.

Ekran Alıntısı

Performans esnasında Lopez mikrofonu Affleck’e de uzattı ve şarkıya eşlik etmesine izin verdi. Sevilen ikili, performansının ardından birbirlerinin gözlerinin içine bakarak kucaklaştı.

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