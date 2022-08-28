Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck'i karşısına oturtup dans etti! Bomba anlar sosyal medyayı salladı

Jennifer Lopez ile Ben Affleck düğünü dünya gündeminde... 17 yıl sonra yeniden alevlenen ilişkilerini evlilikle taçlandıran ikili servet değerinde bir düğün yaptı. Çiftin ABD’nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanesinde yapılan düğünlerinde 53 yaşındaki Lopez’in 50 yaşındaki eşi Ben Affleck’e tutkulu bir sahne performansı hediye ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı, sahnede, önündeki sandalyeye oturan Affleck için özel bir şarkı söylerken dansçılar da ona eşlik etti.

Lopez’in söylediği şarkı, 'Gözlerindeki tutkuyu hissedebiliyorum/ Sana hala aşığım/ Biliyorsun doyamıyorum/ Biliyorsun doyamıyorum’ sözlerini içeriyordu.

Performans esnasında Lopez mikrofonu Affleck’e de uzattı ve şarkıya eşlik etmesine izin verdi. Sevilen ikili, performansının ardından birbirlerinin gözlerinin içine bakarak kucaklaştı.

