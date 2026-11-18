Yeni James Bond Robert Pattinson'ın 007 rolünü nasıl kazandığına dair detaylar gündeme geldi. Ünlü oyuncunun seçmelerde, Sean Connery'nin başrolünde olduğu 1963 yapımı Rusya'dan Sevgilerle filmindeki meşhur baştan çıkarma sahnesini canlandırdığı öğrenildi.

Söz konusu sahne, James Bond rolüne aday olan oyuncuların tamamına seçmelerde verilen bir performans testi olarak biliniyor. İki Bond filminin yönetmenliğini yapan Martin Campbell da ajan karakterinin kendine özgü tavrını ortaya koyan bu sahnenin seçmeler için ideal olduğunu belirtiyor.

JEFF BEZOS DA SEÇMELERDE ETKİLİ OLDU

Amazon'un patronu Jeff Bezos da son James Bond seçmelerinde önemli ölçüde rol aldığını doğruladı. The Times'a konuşan kaynaklar, Jeff Bezos'un seçme görüntülerini eşi Lauren Sanchez ile paylaştığını ve Sanchez'in Pattinson'ı yeni James Bond olarak beğendiğini ileri sürmüştü.