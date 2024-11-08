MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jennifer Lopez gala tarzıyla mest etti! Derin dekolteli siyah mini elbisesine beğeni yağdı!

Jennifer Lopez gala tarzıyla mest etti! Derin dekolteli siyah mini elbisesine beğeni yağdı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.11.2024 16:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağustos ayında Ben Affleck'ten boşanan 55 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, gala tarzıyla görenleri büyüledi. Derin göğüs dekolteli mini siyah elbisesine beğeni yağdı.

Jennifer Lopez gala tarzıyla mest etti! Derin dekolteli siyah mini elbisesine beğeni yağdı!

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck yıllar sonra görkemli bir düğün yapmıştı. Geçtiğimiz Ağustos ayında Ben Affleck'ten boşanan 55 yaşındaki yıldız, 'Unstoppable' filminin Londra galasında tarzıyla görenleri mest etti.

Jennifer-Lopez-is-worth-a-fortun

DEKOLTESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI!

Filmin yapımcısı ve Lopez'in eski eşi Ben Affleck'in katılmadığı galada, siyah derin gögüs dekolteli mini elbisesiyle göz kamaştırdı. Sosyal medya hesabında pozlarını paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı gala tarzıyla beğeni topladı.

Ekran görüntüsü 2024-11-08 164154

"Unstoppable"da tek bacakla doğmasına rağmen NCAA güreş şampiyonluğunu kazanan Anthony Robles'in annesi Judy Robles'i canlandıran Lopez, kahverengi kürküyle de poz verdi. 55 yaşındaki Lopez, güzelliğiyle büyüledi.

Ekran görüntüsü 2024-11-08 164848

Ekran görüntüsü 2024-11-08 164203

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
En Çok Okunan Haberler
Narin cinayetinde gizli tanık konuştu: "Katil o olmayabilir"

Narin cinayetinde gizli tanık konuştu: "Katil o olmayabilir"

Salim Güran'ın karısından 'aldatma' sorusuna ilginç yanıt

Salim Güran'ın karısından 'aldatma' sorusuna ilginç yanıt

MYNET ÖZEL | Enflasyon tahmini tüm hesapları değiştirdi! Asgari ücret için ezber bozan çıkış...

MYNET ÖZEL | Enflasyon tahmini tüm hesapları değiştirdi! Asgari ücret için ezber bozan çıkış...

9 aylık evli adamın karısını boşama sebebi şaşkına çevirdi!

9 aylık evli adamın karısını boşama sebebi şaşkına çevirdi!

Rojin'in ölümündeki sır perdesi aralanmadı! Baba onları işaret etti: 'Gözaltına alınmalılar'

Rojin'in ölümündeki sır perdesi aralanmadı! Baba onları işaret etti: 'Gözaltına alınmalılar'

Çok konuşulacak asgari ücret yorumu!

Çok konuşulacak asgari ücret yorumu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.