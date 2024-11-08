Jennifer Lopez gala tarzıyla mest etti! Derin dekolteli siyah mini elbisesine beğeni yağdı!

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck yıllar sonra görkemli bir düğün yapmıştı. Geçtiğimiz Ağustos ayında Ben Affleck'ten boşanan 55 yaşındaki yıldız, 'Unstoppable' filminin Londra galasında tarzıyla görenleri mest etti.

DEKOLTESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI!

Filmin yapımcısı ve Lopez'in eski eşi Ben Affleck'in katılmadığı galada, siyah derin gögüs dekolteli mini elbisesiyle göz kamaştırdı. Sosyal medya hesabında pozlarını paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı gala tarzıyla beğeni topladı.

"Unstoppable"da tek bacakla doğmasına rağmen NCAA güreş şampiyonluğunu kazanan Anthony Robles'in annesi Judy Robles'i canlandıran Lopez, kahverengi kürküyle de poz verdi. 55 yaşındaki Lopez, güzelliğiyle büyüledi.