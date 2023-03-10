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Jennifer Lopez iç çamaşırı markasının yüzü oldu! İddialı pozlar

10.03.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan lüks iç çamaşırı markası Intimissimi'nin marka elçisi olan Jennifer Lopez, kıvrımlarını bu sefer de 2023 ilkbahar koleksiyonu için sergiledi. Yıllara meydan okuyan Lopez'in seksi pozlarına beğeni yağdı.

Jennifer Lopez iç çamaşırı markasının yüzü oldu! İddialı pozlar

Her zaman cesaretini sergileyen Jennifer Lopez, dünyaca ünlü İtalyan iç çamaşırı markası Intimissimi'nin tanıtım elçisi oldu. Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculuktaki başarısını da kanıtlayan Lopez, bu kez modellik yeteneğini, yüzü olduğu marka için sergiledi.

53 yaşındaki Latin kökenli Amerikalı yıldız, seksi pozlarıyla dikkat çekti. Yeni koleksiyondan iç çamaşırlarını giyerek kıvrımlarını sergileyen Lopez hayranlarını mest etti.

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Fotoğraflarını Chris Colls'un çektiği tanıtım fotoğrafları için Lopez, beyaz dantelle bezenmiş turkuaz, pembe, kırmızı ve turuncu gibi canlı renklerde iç çamaşırlarıyla poz verdi.

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Lopez'in karizmatik kişiliğiyle fit görünümünü ve markanın cesur tasarımlarını birleştiren tanıtım fotoğrafları büyük beğeni topladı.

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