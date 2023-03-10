Lottie Moss durmuyor! Minik bikinisiyle poz verdi

"Çıplak vücut görülmeli ve eğlenilmeli" diyen model Lottie Moss bu konuda oldukça rahat... Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken modelin her paylaşımı olay.

"Kız kardeşim Kate'in ünlü olduğunu biliyordum ve büyürken, en havalı olduğunu düşünerek onu idolleştirdim. Yine de ondan hiçbir zaman fazla sevgi veya ilgi görmedim, bu beni her zaman üzdü" açıklamasıyla geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss bu sefer de tanga bikinisiyle havuz başında poz verdi.

Moss para kazanmak için her şeyini Onlyfans'a adıyor ve sık sık erotik paylaşımlarda bulunuyor.



Genç model "Güven çok seksi" diyerek de her daim kendisine güvendiğinin mesajını veriyorç



