Jennifer Lopez: Kendinize güvenmeniz gerekir

1986'da oynadığı My Little Girl filminde aldığı küçük bir rolden sonra şöhrete kavuşmaya başlayan oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, samimi açıklamalarda bulundu.

Billboard Dergisi'ne konuşan 51 yaşındaki Lopez, şunları söyledi: "Sürekli performans halinde olan sanatçıların korkularından biri, 'Eğer durursam, tüm bunlar gider' düşüncesidir. Aslında öyle olmaz. Kendinize biraz daha güvenmeniz gerekir."

Bir süredir iş insanı Alex Rodriguez ile aşk yaşayan Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde sahilde uzandığı anları, "Yazın son anlarına tutunuyorum" notuyla yayınlamıştı.



