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Jennifer Lopez Mert Alaş'a çıplak poz verdi

26.11.2020 08:51 | Son Güncelleme:
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Jennifer Lopez Mert Alaş'a çıplak poz verdi

Jennifer Lopez, son paylaşımıyla 133 milyonluk takipçisini şaşırttı. Jennifer Lopez, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a çıplak poz verdi. Düzgün fiziği ve güzelliği ile zamana meydan okuyan 51 yaşındaki şarkıcının pozlarına beğeni yağdı.

Amerikan Müzik Ödülleri gecesine damga vuran Jennifer Lopez şimdi de sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz günlerde transparan sahne kıyafeti ve dansıyla 2020 Amerikan Müzik Ödülleri gecesinin adeta önüne geçen Jennifer Lopez, son paylaşımıyla 133 milyonluk takipçisini mest etti.

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Müzik, sinema ve sosyal medyada fırtına gibi esen Lopez, objektiflere çırılçıplak poz verdi.

51 yaşındaki Jennifer Lopez'den seksi şov! Geceye damga vurdu51 yaşındaki Jennifer Lopez'den seksi şov! Geceye damga vurdu

Yıldız şarkıcı Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın çektiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Düzgün fiziği ve güzelliği ile zamana meydan okuyan 51 yaşındaki şarkıcının çıplak pozlarına beğeni yağdı.

Ekran Alıntısı

Öte yandan 2001'de Inglot Cosmetics için özel mini bir koleksiyon hazırlayan, 2002'de ise ilk parfümü Glow by JLO'yu çıkaran 51 yaşındaki sanatçı, JLo Beauty adıyla kendi kozmetik markası kurduğunu açıklamıştı.

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