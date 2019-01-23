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Jens Jonnson sahalardan 2-3 hafta uzak kalacak

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 23.01.2019 19:46 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor’da sol alt adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen Jens Jonnson’un 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Jens Jonnson sahalardan 2-3 hafta uzak kalacak

Atiker Konyaspor sakatlık geçiren futbolcuları ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Jonnson'un bugün çekilen MR'ında sol alt adalede ikinci derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuz yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalacaktır. Diğer taraftan Hadziahmetovic'in MR'ı temiz çıkmıştır. Futbolcumuz takımla birlikte çalışmalarına devam edebilecektir” denildi.

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Atiker Konyaspor Jens Jonnson

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