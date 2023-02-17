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Jens Stryger Larsen: "Trajediden sonra hocamız bizimle konuştu"

17.02.2023 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor’un savunma oyuncu Jens Stryger Larsen, zor zamanlarda ulusa yardımcı olabildikleri için mutlu olduklarını belirterek bir sonraki aşamaya geçmeleri için oynamaları gereken bir maç daha olduğunu vurguladı.

Jens Stryger Larsen: "Trajediden sonra hocamız bizimle konuştu"

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde İsviçre’nin Basel takımını sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor’da, tek gölün sahibi Larsen, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Öncelikle kazandığımız için mutluyuz ama henüz bir şey bitmedi. Bir sonraki aşamaya geçmemiz için oynamamız gereken bir maçımız daha var. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ülkede yaşanan olaylardan sonra, bu dönemi kazanarak geçirdiğimiz için mutluyuz" dedi.

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Taraftarların çok harika bir görüntü ortaya çıkardıklarını vurgulayan Danimarkalı oyuncu, "Her zaman söylediğim gibi buradaki taraftarlar çok harikalar bizi yukarı çekiyorlar. Golden dolayı mutluyum ama önemli olan galip gelmemizdi. Biraz öncede söylediğim gibi oynamamız gereken bir maçımız daha var. Ülkede yaşanan trajediden sonra hocamız bizle konuştu ve hazır olmamız için bize yardımcı oldu. Sadece Trabzonspor için değil bütün ulus için oynadığımızı söyledi. Bu zor zamanlarda ulusa yardımcı olabildiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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