YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Jeopark Belediyeler Birliği yılın ilk toplantısını yaptı

Jeopark Belediyeler Birliği yılın ilk toplantısını yaptı

MANİSA HABERLERİ  | 09.06.2020 16:29 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde kurulan Jeopark Belediyeler Birliği’nin 2020 yılının ilk olağan meclis toplantısı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirildi.Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın başkanlık ettiği toplantıda, gündeme alınan 5 madde meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı.

Jeopark Belediyeler Birliği yılın ilk toplantısını yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde kurulan Jeopark Belediyeler Birliği’nin 2020 yılının ilk olağan meclis toplantısı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirildi.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın başkanlık ettiği toplantıda, gündeme alınan 5 madde meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı. Başkan Kayda, alınan kararların Manisa, Kula ve Salihli’ye hayırlı olmasını diledi. Jeopark Belediyeler Birliği’nin tanıtım anlamında büyük bir görev üstlendiğini belirten Başkan Kayda, “Birliğimiz, Avrupa Jeoparklar Ağı üyesi. Manisa, Kula ve Salihli başta olmak üzere güzel ülkemizi birliğimiz sayesinde tüm dünyaya tanıtıyoruz. Kula-Salihli Jeoparkı, tarihi, volkanik ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor” dedi.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığındaki toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Harun Yıldız, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Sibel Akın, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Sidar ve Jeopark Belediyeler Birliği meclis üyeleri katıldı. İlgili gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, Jeopark Belediyeler Birliği Encümen Üyeleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçildi.

Jeopark Belediyeler Birliği yılın ilk toplantısını yaptı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

İtfaiyeciler yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı

İtfaiyeciler yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı

Manisa Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:49
Sabah
05:39
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:41
Yatsı
22:22

Manisa Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Babacan Eczanesi
Merkez
Gürsev Eczanesi
Merkez
Spil Eczanesi
Merkez
Kutay Eczanesi
Turgutlu
Yılmaz Eczanesi
Turgutlu
Gülin Eczanesi
Akhisar
İşçi Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Demirci’de 65 yaş üstü vatandaşlara hijyen seti hediyesi

Demirci’de 65 yaş üstü vatandaşlara hijyen seti hediyesi

Soma'da "mayıs" hüznü

Soma'da "mayıs" hüznü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.