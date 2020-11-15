Jeopark Kula Belediyespor, lider Milas’ın galibiyet serisini bozdu

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, lider Milas Belediyespor’u 3-0’la geçti. Jeopark Kula Belediyespor’un galibiyeti ile lider Milas Belediyespor’un 5 maçlık galibiyet serisi de son buldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 6. hafta maçları kapsamında ligin güçlü ekiplerinden lider Milas Belediyespor’u konuk etti. Ankara Beştepe Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakada, Jeopark Kula Belediyespor, 28-26, 25-22 ve 26-24’lük setlerle müsabakadan 3-0 galip ayrıldı. Jeopark Kula Belediyespor’un galibiyeti ile lider Milas Belediyespor’un 5 maçlık galibiyet serisi de son buldu.

Jeopark Kula Belediyespor 6. hafta maçında aldığı galibiyetle puanını 11’e çıkararak 3.sıraya yükselirken, lider Milas Belediyespor ise 15 puanla liderlik koltuğunda kaldı.

