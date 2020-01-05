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  4. Jeopark Kula ikinci devreye galibiyetle başladı

Jeopark Kula ikinci devreye galibiyetle başladı

MANİSA HABERLERİ  | 05.01.2020 16:41 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, ikinci devrenin ilk maçında konuk olduğu İnegöl Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde Kula’yı temsil eden Jeopark Kula Belediyespor, ligin 12. haftasında İnegöl Belediyespor’a konuk oldu. İnegöl Yenice Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk setinde 1-0 geriye düşen Kula temsilcisi, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Toplamda 118 dakika süren müsabakada setler 26-24, 21-25, 24-26 ve 21-25’lik sonuçlar ve Jeopark Kula Belediyespor’un 3-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.
12. haftada alınan sonuçlara göre Play Off umudunu artıran Jeopark Kula Belediyespor puanını 24’e yükseltirken, İnegöl Belediyespor ise 8 puanda kaldı.

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