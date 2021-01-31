YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Jeotermal ana hattındaki patlak aboneleri korkuttu

Jeotermal ana hattındaki patlak aboneleri korkuttu

31.01.2021 11:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’da, jeotermal ana hattında meydana gelen patlak, abonelerin soğuk bir gün geçirmelerine sebep oldu.Simav Belediyesi Su İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gecenin geç saatlerine kadar yapılan arıza onarım çalışmalarıyla, jeotermal abonelerine yeniden ısı verilmeye başlandığı bildirildi.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçe merkezindeki jeotermal ana hat borularında onarımların yanı sıra yenileme çalışmalarının da yapıldığını belirtti.

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’da, jeotermal ana hattında meydana gelen patlak, abonelerin soğuk bir gün geçirmelerine sebep oldu.
Simav Belediyesi Su İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gecenin geç saatlerine kadar yapılan arıza onarım çalışmalarıyla, jeotermal abonelerine yeniden ısı verilmeye başlandığı bildirildi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçe merkezindeki jeotermal ana hat borularında onarımların yanı sıra yenileme çalışmalarının da yapıldığını belirtti. Başkan Biçer, “Su İşleri Müdürlüğü Jeotermal Şefliği personellerimiz tarafından aralıksız ve fedakarca bir gece boyunca süren çalışmalar sonrasında, ana hat borularında meydana gelen patlak arızaları giderildi. Hattın yeniden faaliyete girmesiyle birlikte, abonelerimize enerji verildi. Ocak ayının bu soğuk günlerinde meydana gelen arıza için, vatandaşlarımızın gösterdiği anlayışa ve fedakarca çalışan personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:36
Sabah
08:01
Öğle
13:18
İkindi
16:01
Akşam
18:26
Yatsı
19:46

Kütahya Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Armutlar Eczanesi
Merkez
Aybike Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Fatoş Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Dumlupınar’da yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Dumlupınar’da yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Sokak hayvanları için seferberlik

Sokak hayvanları için seferberlik

Kütahya’da aranan 8 şahıs yakalandı

Kütahya’da aranan 8 şahıs yakalandı

Simav’da kaçak tütün operasyonu

Simav’da kaçak tütün operasyonu

Kaymakam Mahmutoğlu törenle uğurlandı

Kaymakam Mahmutoğlu törenle uğurlandı

Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne ’’Okulumuz temiz’’ belgesi

Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne ’’Okulumuz temiz’’ belgesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.