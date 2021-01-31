Jeotermal ana hattındaki patlak aboneleri korkuttu

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’da, jeotermal ana hattında meydana gelen patlak, abonelerin soğuk bir gün geçirmelerine sebep oldu.

Simav Belediyesi Su İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gecenin geç saatlerine kadar yapılan arıza onarım çalışmalarıyla, jeotermal abonelerine yeniden ısı verilmeye başlandığı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçe merkezindeki jeotermal ana hat borularında onarımların yanı sıra yenileme çalışmalarının da yapıldığını belirtti. Başkan Biçer, “Su İşleri Müdürlüğü Jeotermal Şefliği personellerimiz tarafından aralıksız ve fedakarca bir gece boyunca süren çalışmalar sonrasında, ana hat borularında meydana gelen patlak arızaları giderildi. Hattın yeniden faaliyete girmesiyle birlikte, abonelerimize enerji verildi. Ocak ayının bu soğuk günlerinde meydana gelen arıza için, vatandaşlarımızın gösterdiği anlayışa ve fedakarca çalışan personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

