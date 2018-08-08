Jerome Boateng, Manchester United'ı reddetti

Bundesliga ekibi Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nda gösterdiği performansla adını en iyi stoperlerin arasına yazdıran Jerome Boateng, Bavyera ekibinden ayrılmanın eşiğinde... Manchester United ve Paris Saint-Germain'in ilgilendiğinin bilindiği başarılı stoper, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı "Kırmızı Şeytanlar"ı reddetti.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamak isteyen 29 yaşındaki oyuncu, Mourinho'yu arayarak Bayern Münih'teki başarı şansının Manchester United'a göre yüksek olduğunu sürerek teklifi reddetti.

Ayrıca, oyuncu için 50 ile 60 milyon euro arasında bir teklif bekleyen Bayern Münih de kendilerine 30 milyon euro teklif eden İngiliz ekibi ile anlaşamamıştı.

