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Jerry Seinfeld resmen milyarder! Serveti dudak uçuklattı... Gayrimenkullerinin değeri...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.03.2024 11:10
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ABD'li komedyen ve oyuncu Jerry Seinfeld'i Seinfeld dizisiyle tanımayan yoktur. Başarılı komedyen ve oyuncunun net serveti 1 milyar doların üzerine çıktı. Seinfeld'in toplamda 40 milyon dolar gayrimenkulü olduğu da iddia ediliyor.

Jerry Seinfeld resmen milyarder! Serveti dudak uçuklattı... Gayrimenkullerinin değeri...

90'lı yıllara damga vuran Seinfeld dizisinin başrol oyuncusu Jerry Seinfeld servetiyle gündeme geldi. Başarılı oyuncu artık resmen milyarder. Sitcom dizisiyle dünya çapında şöhreti yakalayan aktörün serveti, Bloomberg Milyarder Endeksi'ne göre, 1 milyar doları aştı.

NTV'de yer alan habere göre; Larry David ile Seinfeld dizisinin yaratıcılığını üstlenen aktör, servetinin önemli bir kısmını dizinin yayın anlaşmalarına borçlu. Oyuncunun dizinin yayın haklarından 465 milyon dolar kazandığı belirtildi.

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40 MİLYON DOLARLIK GAYRİMENKUL

Dizinin haklarını dijital platforma satan 64 yaşındaki oyuncu, bu anlaşmadan da 94 milyon dolar kazandı. Dizi sonra erdikten sonra Seinfeld stand up gösterilerine devam etti, oyuncunun çıktığı turnelerden ise 100 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.

Seinfeld'in toplamda 40 milyon dolar değerinde gayrimenkulü olduğu biliniyor.


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