MAGAZİN

Jessica Alba hack'lendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

Jessica Alba da bilgisayar korsanlarının kurbanı olan ünlüler arasına girdi. Twitter hesabı hack'lenen ünlü oyuncu adına ırkçı ve homofobik mesajlar yayınlandı.

Jessica Alba hack'lendi

Ünlü oyuncu Jessica Alba da bilgisayar korsanlarının kurbanı oldu.

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38 yaşındaki ABD’li yıldızın Twitter hesabı dün hack’lendi.

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Hesaptan Nazi Almanya’sı konulu nefret mesajları yayınlandı.

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Ayrıca Donald Trump’a hapisteki rap şarkıcısı YNW Melly’yi serbest bırakma çağrısı yapılırken hesaptan ırkçı ve homofobik mesajlar paylaşıldı.

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Bilgisayar korsanının yazdığı mesajlar, Alba’nın Twitter hesabında saatlerce kaldıktan sonra silindi ve Alba hesabına yeniden sahip oldu.

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Daha önce Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve Kate Upton gibi pek çok ünlü ismin iCloud hesapları hack’lenmiş ve özel fotoğrafları internete sızdırılmıştı.

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