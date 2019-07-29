Jessica Alba hack'lendi

Ünlü oyuncu Jessica Alba da bilgisayar korsanlarının kurbanı oldu.

38 yaşındaki ABD’li yıldızın Twitter hesabı dün hack’lendi.

Hesaptan Nazi Almanya’sı konulu nefret mesajları yayınlandı.

Ayrıca Donald Trump’a hapisteki rap şarkıcısı YNW Melly’yi serbest bırakma çağrısı yapılırken hesaptan ırkçı ve homofobik mesajlar paylaşıldı.

Bilgisayar korsanının yazdığı mesajlar, Alba’nın Twitter hesabında saatlerce kaldıktan sonra silindi ve Alba hesabına yeniden sahip oldu.



Daha önce Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve Kate Upton gibi pek çok ünlü ismin iCloud hesapları hack’lenmiş ve özel fotoğrafları internete sızdırılmıştı.

