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Jessica Simpson 45 kilo verdi! İşte son hali

13.10.2020 13:40 | Son Güncelleme:
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Jessica Simpson 45 kilo verdi! İşte son hali

Üç çocuk annesi ünlü şarkıcı ve oyuncu Jessica Simpson, aşırı kilo aldığı son hamileliğinden bu yana 45 kilo vererek 90'lı yıllardaki kadar fit bir görünüme kavuştu. Simpson, son halini sosyal medyada paylaştı.

Ünlü şarkıcı Jessica Simpson, yıllar sonra 1990’lardaki görüntüsüne kavuştu. Eric Johnson ile evli olan 40 yaşındaki üç çocuk annesi Amerikalı şarkıcı, 45 kilo verdi.

Moda tasarımcılığına soyunan ve Jessica Simpson Collection adıyla jean koleksiyonu üreten Simpson, koleksiyonundan bir parça ile fit halini gözler önüne seren sosyal medya paylaşımı yaptı.

Ekran Alıntısı

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Üçüncü çocuğu Birdie Mae’ye hamileyken aldığı kilolarla dikkat çeken Simpson, geçen yıl yaptığı doğum sonrası spor yapmaya başladı ve bugüne kadar 45 kilo verdi.

Simpson, yürüyüş, egzersiz, sağlıklı beslenme, günde en az yedi saat uyku ve günde bir saat teknolojiden tamamen uzak kalmak şeklinde sıraladığı beş günlü bir rutinle sağladığını anlattı.


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