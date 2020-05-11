Jessica Simpson: İnsanlar korku ve endişe yaşıyor

Jessica Simpson, corona virüs salgınıyla ilgili konuştu. Simpson, "Sevenlerini kaybedenler oldu. Hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz ve birlik olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Simpson, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan corona virüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldığını vurguladı.

Bütün vaktini evde geçiren 39 yaşındaki Simpson, "Korku ve endişeyle savaşan insanlar tanıyorum" dedi.

Ünlü yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "Sevenlerini kaybedenler oldu. Hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz ve birlik olmalıyız. Herkesi evlerinde kalmaya, güçlü durmaya ve dua etmeye davet ediyorum"



Öte yandan Simpson, geçtiğimiz aylarda Eric Johnson ile evliliğinden bir çocuk dünyaya getirmişti.

