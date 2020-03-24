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Jet Sosyete'den karantina özel bölümü! Gülse Birsel bir ilke imza attı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 21:28 | Son Güncelleme

Gülse Birsel imzalı, Jet Sosyete, izleyicileri için sürpriz bir bölüme hazırlanıyor. Fark yaratmayı seven ekip, koronavirüs salgını nedeniyle herkesin eve kapandığı günlerde çok özel bir bölüm hazırladı.

Jet Sosyete'den karantina özel bölümü! Gülse Birsel bir ilke imza attı!

Puhu TV ve Star TV'de ekrana gelen Jet Sosyete'nin özel bölümünde ilginç sahneler yer alacak. İlk kez, tüm oyuncuların evlerinden görüntülü konuşma ile sete girmeden çektikleri, sosyal izolasyonun bir çekim tekniğine dönüştürüldüğü bölüm izleyenleri şaşırtacak.

Eğlenceli görüntülü konuşmalar ve hatta minik konserlerle corona günlerinde hepimizin yaşadıklarını anlatan Jet Sosyete çok özel bir bölüm ile geliyor.

Yeni bölümde , Gizem İzmir’de annesinin evinde ilgi, alkış ve hayranlarının özlemi içindedir. Cengiz, iç mekanlarda bunalmakta artık bahçede yaşamaktadır. Safiye kendini çamaşır suyuna vermiştir. Ozan ilk kez tek başına ve flörtsüz kalmıştır, Şennur ise ev izolasyonu kurallarını bükme, kendini sokağa atma çabasındadır. “Jet Sosyete’nin corona ile imtihanı” kolay geçmemektedir.

“Jet Sosyete’nin corona’yla imtihanı” yakında Star’da ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
jet sosyete, Gülse Birsel,

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