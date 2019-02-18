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Jet Sosyete dizisinde Nilgün Belgün sürprizi! Hangi rolde oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 18.02.2019 20:23 | Son Güncelleme

Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Hakan Algül'ün üstlendiği 'Jet Sosyete'nin bu hafta ekranlara gelecek bölümüne usta oyuncu Nilgün Belgün konuk oluyor. Enerjisi ve neşesini sete taşıyan Belgün, Gülse Birsel'in hayat verdiği Gizem'in annesi Olcay'ı canlandırıyor.

Jet Sosyete dizisinde Nilgün Belgün sürprizi! Hangi rolde oynuyor?

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 'Jet Sosyete'nin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde ekran başındakileri büyük bir sürpriz bekliyor. Sevilen usta oyuncu Nilgün Belgün, konuk oyuncu olarak ekibe katılıyor. Enerjisi ve neşesiyle izleyenleri kendine hayran bırakan Belgün, Gizem (Gülse Birsel) karakterinin İzmir'den gelen annesi Olcay'a hayat veriyor.

Nilgün Belgün_Jet Sosyete (2)

Gizem'e kına gecesinin yapılacağı bölümde Olcay ile Zahide (Ayşenil Şamlıoğlu) arasında yaşanacak kaynana kapışması ekran başındakileri kahkahalara boğacak. Belgün'ün hayat verdiği Olcay, Cengiz'e (Cengiz Bozkurt) de zor anlar yaşatacak.

Nilgün Belgün_Jet Sosyete (1)

Geçtiğimiz günlerde çekimler için 'Jet Sosyete' setine gelen usta oyuncunun kahkahaları seti çınlattı. 'Jet Sosyete', yeni bölümüyle 20 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00'da TV8'de ekranlara gelecek.


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