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Jet Sosyete dizisinin yeni adresi belli oldu!

DİZİ HABERLERİ  | 07.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

Gülse Birsel imzalı dizisinin yayınlanacağı dijital platform açıklandı.

Jet Sosyete dizisinin yeni adresi belli oldu!

Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı 'Jet Sosyete' yeni maceralarıyla Ekim ayında, puhutv'de seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Komedinin de dijital platformu puhutv, Jet Sosyete ile 50 dakika izlenme süresiyle gelerek, sektöre öncülük etmeye devam edecek.

Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin’in yer aldığı ve Özpamuk, Yüksel Ailelerinin kahramanlarını canlandırıyorlar. Yeni dönem Jet Sosyete’nin yönetmen koltuğunda ise yine Hakan Algül yer alıyor.

Birbirinden yetenekli oyuncuların yanı sıra sürpriz konuklar da bölümlere renk katacak. Pazar günü sete çıkacak ekip, eski tadı ve yeni hikayeleriyle, Ekim ayında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her hafta 1 bölümü yayınlanacak dizinin önceki tüm bölümleri de yine puhutv'den izlenebilecek.

puhutv kullanıcıları; Jet Sosyete’nin yeni bölümlerine puhutv adresinden, puhutv ios ve Android uygulamasından, Apple TV ve Smart TV’den ulaşılabilir, zaman ve mekandan bağımsız izleyebilir.


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Anahtar Kelimeler:
jet sosyete puhu tv

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