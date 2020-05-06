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Jet Sosyete final bölümü ne zaman? Jet Sosyete final bölümünde hangi ünlüler var?

DİZİ HABERLERİ  | 06.05.2020 02:36 | Son Güncelleme

Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete dizisi final yaparak ekrana veda edecek. Jet Sosyete'nin 3. sezon süren ekran macerası, oyuncuların evlerinden çektiği özel final bölümüyle noktalanacak. Jet Sosyete finaline ise ünlü isimler konuk olacak. Peki Jet Sosyete final bölümü ne zaman? İşte Jet Sosyete final bölüm fragmanı ve konusu.

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, üçüncü sezonuna ve ekran macerasına 6 Mayıs Çarşamba günü yanınlanacak 20’inci bölümüyle final yapacak. Jet Sosyete oyuncularının çekimlerini kendi evlerinden gerçekleştirdiği sürprizlerle dolu final bölümü, sevilen karakterlerin koronavirüs salgınıyla nasıl başa çıktığını konu alacak.

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JET SOSYETE FİNALDE HANGİ ÜNLÜLER VAR?

Dizinin ekran macerasını tamamlayacağı son bölümü pekçok sürprize ev sahipliği yapacak. ‘Jet Sosyete’ final bölümünde İrem Sak, Aslı Bekiroğlu ve Nilgün Belgün’ün konuk oyuncu olarak yer alacağı açıklanmıştı.

Final bölümünden yayınlanan ikinci fragmanda Sertab Erener sürprizi ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı müzisyen eşi Emre Kula'yla birlikte yaptığı özel performansıyla final bölümüne damga vuracak.

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Bölümün çekimlerini evlerinde gerçekleştiren oyuncular, makyajlarını kendileri yapıp kostümlerini seçti ve sahnelerini görüntülü konuşma yöntemiyle kaydetti.

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Birbirinden eğlenceli görüntülü konuşmalar ve hatta minik konserlerle karantina günlerinde hepimizin yaşadıklarını anlatan Jet Sosyete final bölümüyle 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00’de Star TV’de ekrana gelecek.

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JET SOSYETE FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Bölümün çekimlerini evlerinde gerçekleştiren oyuncular, makyajlarını kendileri yapıp kostümlerini seçti ve sahnelerini görüntülü konuşma yöntemiyle kaydetti. Jet Sosyete'nin son bölümünde, Talip ve Yıldız’ın ilişkisi karantina sınavından geçerken, Şennur bu dönemi kazanca çevirmenin yollarını aramaktadır.

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Flört aşkıyla yanıp tutuşan Ozan, çareyi İlayda’ya sarmakta bulur. İlayda ise karantina döneminde mecburi sağlıklı yaşam koçluğuna soyunmuştur. Karantina günleri ilerledikçe Jet Sosyete kahramanları salgın dönemi şartlarına uyum sağlamanın birbirinden eğlenceli yollarını bulmaya başlar.

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