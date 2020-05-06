Jet Sosyete final bölümü ne zaman? Jet Sosyete final bölümünde hangi ünlüler var?

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, üçüncü sezonuna ve ekran macerasına 6 Mayıs Çarşamba günü yanınlanacak 20’inci bölümüyle final yapacak. Jet Sosyete oyuncularının çekimlerini kendi evlerinden gerçekleştirdiği sürprizlerle dolu final bölümü, sevilen karakterlerin koronavirüs salgınıyla nasıl başa çıktığını konu alacak.

JET SOSYETE FİNALDE HANGİ ÜNLÜLER VAR?

Dizinin ekran macerasını tamamlayacağı son bölümü pekçok sürprize ev sahipliği yapacak. ‘Jet Sosyete’ final bölümünde İrem Sak, Aslı Bekiroğlu ve Nilgün Belgün’ün konuk oyuncu olarak yer alacağı açıklanmıştı.

Final bölümünden yayınlanan ikinci fragmanda Sertab Erener sürprizi ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı müzisyen eşi Emre Kula'yla birlikte yaptığı özel performansıyla final bölümüne damga vuracak.

Bölümün çekimlerini evlerinde gerçekleştiren oyuncular, makyajlarını kendileri yapıp kostümlerini seçti ve sahnelerini görüntülü konuşma yöntemiyle kaydetti.

Birbirinden eğlenceli görüntülü konuşmalar ve hatta minik konserlerle karantina günlerinde hepimizin yaşadıklarını anlatan Jet Sosyete final bölümüyle 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00’de Star TV’de ekrana gelecek.