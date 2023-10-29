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Jeyan Mahfi Tözüm öldü mü? Tiyatrocu Jeyan Mahfi Tözüm kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Acı haberi duyurdu!

29.10.2023 16:06 | Son Güncelleme:
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Tiyatro sanatçısı Jeyan Mahfi Tözüm hayatını kaybetti. Ünlü tiyatrocunun ölüm haberini Sermet Erkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. Birçok kişi ünlü sanatçının ölüm nedenine ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Jeyan Mahfi Tözüm kimdir? Jeyan Mahfi Tözüm neden öldü?

Tiyatro sanatçısı Jeyan Mahfi Tözüm'ün ölüm haberi sevelenlerini yasa boğdu. Ünlü isme ilişkin acı haberi Sermet Erkin duyurdu. Basında yer alan haberlerinb ardından birçok kişi internette, " Jeyan Mahfi Tözüm neden öldü?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Jeyan Mahfi Tözüm'ün biyografisi...

JEYAN MAHFİ TÖZÜM NEDEN ÖLDÜ?

Jeyan Mahfi Tözüm'ün ölüm haberini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyuran Türk illüzyonist ve tiyatro oyuncusu Sermet Erkin şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetin 100. yılına bastığı gün neredeyse cumhuriyetle yaşıt bir sanatçıyı kaybettik!

Türk Tiyatro ve dublaj sanatının en uzun devri kapandı. Sanat hayatı en uzun sanatçımızı, değerli büyüğümüz Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'ü biraz önce kaybettik. Cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlık Caminde öğle namazı sonrası kaldırılarak, aynı mezarlıkta babasının yanına defnedilecek. Türk tiyatrosunun ve sevenlerinin başı sağ olsun.

JEYAN MAHFİ TÖZÜM KİMDİR?

Jeyan Mahfi Tözüm 6 Ağustos 1931 da sinema ve tiyatro sanatçısı Necdet Mahfî Ayral'ın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

Jeyan ismini Babası Necdet Bey koymuştur. O, kimsede olmayan ilginç bir isim bulmak için Kamus-i Türki'den (Türkçe sözlük) faydalanmıştır.

Jeyan Mahfi Tözüm Beyoğlu Kız Lisesi'nden mezun olmuştur. İlk kez 1939'da 8 yaşındayken Henrik İbsen'in 'Peer Gynt' isimli dünya çapında bir eserinde Muhsin Ertuğrul tarafından sahneye çıkarıldı. Tiyatroya da dublaja da babası elinden tutup götürdü. Dublaja 10 yaşında ''Mutlu Günler'' adlı bir filmin seslendirmesiyle başladı.
100'e yakın tiyatro oyununda görev yaptı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Eski Türk filmlerindeki kadın seslerinin büyük bir çoğunluğu onundur. Başta Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik, Emel Sayın, Belgin Doruk, Gülşen Bubikoğlu, Ahu Tuğba olmak üzere birçok oyuncuyu sayısız filmde seslendirdi. "Beklenen şarkı" adlı film 1954 yapımı olup Jeyan Mahfi, Zeki Müren, Cahide Sonku ve Hadi Hün ile birlikte rol almıştır. Bu film Zeki Müren'in beyaz perdeye ilk adım attığı filmdir.

1978 de bir trafik kazasında vefat eden ses mühendisi Rauf Tözüm ile 1958 de evlendi, İris Tözüm adında bir kızı ve bir torunu vardır.

Rauf Tözüm ile 1958 yılında dünya evine girdi. Sinemayı bıraktı ve tiyatro oyunculuğunda karar kıldı. 1964-65'te Çalıkuşu oyununun unutulmaz oyuncusu olur. 1978'de tiyatro sahnelerini de bıraktı. Televizyon dizilerinde oynadı. Üç yıl kadar radyoda reklam spikerliği de yaptı.

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