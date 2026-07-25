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İddialı başlayacaktı ama olmadı! Emre Bey bir kez daha kadro dışı kaldı

Taşacak Bu Deniz'e rakip olacak Sevdam Karadeniz dizisiyle anlaşma sağlayan Emre Bey, son anda kadrodan ayrılmıştı. Daha sonra TRT1'de yayınlanacak Evlilik Güzeldir dizisine dahil olan ünlü oyuncu bir kez daha başrol krizi yaşadı.

İddialı başlayacaktı ama olmadı! Emre Bey bir kez daha kadro dışı kaldı
Öznur Yaslı İkier

Son dönemin sevilen isimlerinden biri olan Emre Bey, yeni sezonda NOW TV'de yayınlanacak Sevdam Karadeniz dizisiyle anlaşmıştı. Aslıhan Malbora'yla partner olan ünlü oyuncu, son anda dizinin kadrosundan ayrılmıştı.

Dizinin çekimleri ertelenirken bu süreçte Emres Bey yeni bir diziyle anlaştı. Ünlü oyuncu TR 1 ekranlarında yayınlanacak Evlilik Güzeldir diziinin kadrosuna dahil olmuştu.

İddialı başlayacaktı ama olmadı! Emre Bey bir kez daha kadro dışı kaldı 1

Şafak Bal ve Serap Danış Koçak’ın yönettiği dizinin Sinan’ı Emre Bey, başta konuşulan sözleşme şartları yerine getirilmediği için projeden çekilme kararı aldı. Kulislerden sızan bilgilere göre konu çözüme kavuşmayınca Emre Bey ekipten ayrılma kararı aldı.

İddialı başlayacaktı ama olmadı! Emre Bey bir kez daha kadro dışı kaldı 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sinan rolü için daha önce de görüşülen Berk Bakioğlu’yla anlaşmaya varıldı.

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Anahtar Kelimeler:
emre bey
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