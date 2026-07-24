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Daha 17 9. bölüm 2. fragman İZLE! ''Bu defa rekor kırar''

Daha 17 dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş başladı. Pazar akşamlarına damga vuran gençlik dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu. Dizi takipçileri yeni bölüm öncesi görüntülere yorum yağdırdı.

Daha 17 9. bölüm 2. fragman İZLE! ''Bu defa rekor kırar''
Öznur Yaslı İkier

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimleri kadrosunda buluşturan yeni dizi Daha 17 yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izleniyor.

Reytinglerde birinci sıraya yerleşen Daha 17 pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.. Daha 17'nin 9. bölümünden 2. yeni fragman yayınlandı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez sosyal medyada gündem oldu.

DAHA 17 9. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

DAHA 17 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Tanıtımda, Şebnem'in yurdun boşaltılmasına neden olan hamlesi ortalığı karıştırıyor. Hakan'ın, "Yurdun boşaltılması için karar çıkmış. Sahte rapor mu çıkarttın sırf Aras'ı buradan göndermek için mi?" sözleri üzerine Şebnem'in, "Aras'ın kim olduğunu hatırlatmama gerek var mı sana?" yanıtı dikkat çekiyor.

Daha 17 9. bölüm 2. fragman İZLE! Bu defa rekor kırar 1

Öte yandan Aras, Hakan'ın karşısına çıkarak, "Benimle gerçekten meseleniz ne?" diye hesap soruyor. Teoman'ın, "Senin sakladığın bir şey yok mu baba?" sözleri Hakan'ı köşeye sıkıştırırken, Teoman'ın öfkesi yeni bölümde yaşanacak yüzleşmenin habercisi oluyor.

Daha 17 9. bölüm 2. fragman İZLE! Bu defa rekor kırar 2

Tanıtımın en can alıcı anı ise Deniz ile Leyla'nın okulda yaptığı konuşma oluyor. Leyla'nın, "Bizimkisi oyundu sadece" sözlerine karşılık Deniz'in, "Adı öyle olabilir belki ama... Sadece adı öyle. Çünkü Aras sana aşık" demesi, hem Leyla'yı hem de izleyiciyi şaşkına çeviriyor.

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Nesrin Cavadzade Daha 17 dizisi Çağan Efe Ak
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