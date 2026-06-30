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Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme! "Pişman edeceğim"

Galatasaray ile anlaşmaya vardığı öne sürülen Jhon Duran'ın, Fenerbahçe hakkında kullandığı iddia edilen ifadeler gündem yarattı. Kolombiyalı golcünün sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme! "Pişman edeceğim"
Burak Kavuncu
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
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Galatasaray'ın transferi için anlaşma sağladığı öne sürülen Jhon Duran, henüz resmi imzayı atmadan gündem olacak bir iddiayla öne çıktı. Sarı-kırmızılılara transfer olması halinde Fenerbahçe'yi pişman edeceğini söylediği iddia edilen Kolombiyalı golcünün sözleri futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

GALATASARAY İLE ANLAŞMA İDDİASI

Jhon Duran dan Fenerbahçe ye olay gönderme! "Pişman edeceğim" 1

Galatasaray, Jhon Duran ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin kiralama bedeli de dahil olmak üzere yaklaşık 5 ila 5.5 milyon euro maliyetle gerçekleşeceği öne sürülürken, oyuncunun şu an için sarı-kırmızılıların B planı olarak değerlendirildiği ifade edildi.

"DURAN UZUN SÜREDİR İSTİYOR..."

Jhon Duran dan Fenerbahçe ye olay gönderme! "Pişman edeceğim" 2

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün iddiasına göre Galatasaray Jhon Duran ile anlaşma sağladı. Normalde Kulüp oyuncuya talip olur ama burada oyuncu kulübe talip oldu.

Çok uzun süredir Jhon Duran Galatasaray’da forma giymek istediğini dominant bir şekilde sergiliyor. Herhangi bir şekilde saha dışına çıkmayacağını, problem çıkarmayacağını ve Galatasaray için sahada savaşacağını dile getiriyor.

Dursun Özbek ve Okan Buruk da Jhon Duran transferini onayladı.

"FENERBAHÇE'Yİ PİŞMAN EDECEĞİM"

Jhon Duran dan Fenerbahçe ye olay gönderme! "Pişman edeceğim" 3

Gazeteci Yakup Çınar'ın aktardığı iddiaya göre Jhon Duran, "Galatasaray'a transfer olduğumda Fenerbahçe'yi beni gönderdiğine pişman edeceğim." ifadelerini kullandı.

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