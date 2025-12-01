SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Jhon Duran Fenerbahçe'yi ipten almaya devam ediyor!

Fenerbahçe’nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, Galatasaray maçında attığı golle bu sezon 2. golünü de derbide kaydetti.

Jhon Duran Fenerbahçe'yi ipten almaya devam ediyor!
Emre Şen
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray ile karşılaşırken tek gol uzatma dakikalarında Jhon Duran’dan geldi. Ligde ilk haftalarda Göztepe ve Kocaelispor maçlarına 11’de başlayan Duran, sonrasında sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kaldı. 21 yaşındaki forvet tedavisinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş derbisiyle sahalara dönmüş ve ilk gol sevincini yaşamıştı.

JHON DURAN YİNE ATTI

Jhon Duran Fenerbahçe yi ipten almaya devam ediyor! 1

Geçtiğimiz hafta Rize’de 11’de sahaya çıkan Duran, Galatasaray derbisine de yedek başladı. Genç futbolcu 63. dakikada Youssef En-Nesyri’nin yerine dahil oldu.

Jhon Duran, karşılaşmanın 90+5. dakikasında Levent Mercan’ın sol kanattan ortasında ceza sahasında kafayı vurarak topu filelere gönderdi.

Fenerbahçe, Duran’ın bu golüyle 1 puanı aldı.

Jhon Duran’ın ligde 2, Avrupa kupalarında da 1 golü bulunuyor.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
1 - 1
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Derbinin ardından Okan Buruk'tan açıklama! ''Canımızı zor kurtardık''Derbinin ardından Okan Buruk'tan açıklama! ''Canımızı zor kurtardık''
Galatasaray taraftarı ateş püskürdü: "Puan kaybının sorumlusu sensin"Galatasaray taraftarı ateş püskürdü: "Puan kaybının sorumlusu sensin"
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Jhon Duran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çakarlı araç kullanan gazeteciler kimler? İsim isim saydı

Çakarlı araç kullanan gazeteciler kimler? İsim isim saydı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Ünlü çift de Türkiye'yi terk etti! Gerekçeleri eleştirildi

Ünlü çift de Türkiye'yi terk etti! Gerekçeleri eleştirildi

Bitcoin dibin dibini gördü! Altın 5 haftanın zirvesinde

Bitcoin dibin dibini gördü! Altın 5 haftanın zirvesinde

Bakan Şimşek açıkladı: Memur ve emekli için zam tablosu ortaya çıktı!

Bakan Şimşek açıkladı: Memur ve emekli için zam tablosu ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.