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Jigolo rolüyle gündemde! Çağatay Ulusoy'un son hali Arda Kural'a benzetildi

15.12.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Centilmen' filminde jigoluyu canlandıracak olan Çağatay Ulusoy'un yeni imajı dikkat çekti. Bir süredir ekranlardan uzak olan Çağatay Ulusoy'un son halini görenler oyuncuyu Arda Kural'a benzetti.

Jigolo rolüyle gündemde! Çağatay Ulusoy'un son hali Arda Kural'a benzetildi

Bir süredir ekranlardan uzak olan Çağatay Ulusoy yeni filmiyle gündemde. Netflix'te boy gösterecek olan Çağatay Ulusoy, Onur Bilgetay'ın yönetmenliğindeki "Centilmen" dizisinde jigolo karakterine hayat verecek.

Her projesinde bambaşka bir imaja bürünen Ulusoy, yeni rolü için de tarz değiştirdi. Ünlü oyuncu Lale Başar ile fotoğrafı paylaşılan Çağatay Ulusoy'a yorum yağdı.

Çağatay Ulusoy'un yeni imajını görenler oyuncuyu Arda Kural'a benzetti.

Ekran Alıntısı

Çağatay Ulusoy'un son halini görenler "Arda Kural sandım ilk bakışta" yorumlarında bulundu.

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