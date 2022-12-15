Jigolo rolüyle gündemde! Çağatay Ulusoy'un son hali Arda Kural'a benzetildi

Bir süredir ekranlardan uzak olan Çağatay Ulusoy yeni filmiyle gündemde. Netflix'te boy gösterecek olan Çağatay Ulusoy, Onur Bilgetay'ın yönetmenliğindeki "Centilmen" dizisinde jigolo karakterine hayat verecek.

Her projesinde bambaşka bir imaja bürünen Ulusoy, yeni rolü için de tarz değiştirdi. Ünlü oyuncu Lale Başar ile fotoğrafı paylaşılan Çağatay Ulusoy'a yorum yağdı.

Çağatay Ulusoy'un yeni imajını görenler oyuncuyu Arda Kural'a benzetti.

Çağatay Ulusoy'un son halini görenler "Arda Kural sandım ilk bakışta" yorumlarında bulundu.



