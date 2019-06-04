SPOR

Jimmy Durmaz Beşiktaş ve Galatasaray'ın teklifini doğruladı!

FRANSA HABERLERİ  | 04.06.2019 20:23 | Son Güncelleme

Transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray'ın gündemine gelen İsveç doğumlu hücum oyuncusu Jimmy Durmaz'dan transfer açıklaması geldi. Galatasaray'ın gündeminde bulunan Jimmy Durmaz, Türkiye'ye döneceği yönündeki iddialara açıklık getirdi ve kendisiyle Beşiktaş'ın da ilgilendiğini söyledi.

Jimmy Durmaz Beşiktaş ve Galatasaray'ın teklifini doğruladı!

3 Haziran'da Aftonbladet'e 'Türkiye'de oynamak istiyorum.' açıklamasını yapan Jimmy Durmaz, bu kez kulüp isimleriyle birlikte gelen sorulara yanıt verdi.
undefined

İşte Jimmy Durmaz'a gelen sorular ve İsveçli futbolcunun cevapları:

"Adın Galatasaray ve Beşiktaş ile geçiyor. Türkiye'ye dönmek istiyor musun?"

  • İkisi de muhteşem alternatifler. Başka teklifler de var. Menajerim Martin Dahlin, sadece görüşmeler sona doğru geldiğinde haber verir. Her şeyi halleder. Bugün beni aradı. Şu an görüşmelerde sona gelmiş durumdayız. Sakinliğimi korumaya çalışıyorum. Martin, bana henüz 'Bitti' demedi.

"Toulouse'dan kesin olarak ayrıldın mı?"

  • Hayır, kesinlikle hayır. Sabah, teknik direktörümüzle görüştüm. O kapı henüz kapandı diyemeyiz.

"BU KONTRATIM BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

"30 yaşındasın. Bu kontrat senin için ne kadar önemli?"

  • Bu kontrat benim için çok önemli. 30 yaşındayım ve önümde uzun yıllar kalmadı. Neler olacak göreceğiz. Hala en üst seviyede oynayabilecek durumdayım. İyi bir ligde, iyi bir takımda ve en iyi şekilde oynamak istiyorum.
Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Dijon, Ligue 1'de kaldıDijon, Ligue 1'de kaldı
Marsilya'da Villas-Boas dönemiMarsilya'da Villas-Boas dönemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
jimmy durmaz Beşiktaş Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

Real Madrid transferde bombayı patlattı

Real Madrid transferde bombayı patlattı

Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni takımını açıkladı!

Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni takımını açıkladı!

Ve Sergen Yalçın kararını verdi!

Ve Sergen Yalçın kararını verdi!

Süper Lig için flaş öneri! '20 takımlı olabilir'

Süper Lig için flaş öneri! '20 takımlı olabilir'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Neymar'a 3 maç ceza

Neymar'a 3 maç ceza

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Mbappe yine sahnede

Mbappe yine sahnede

PSG'de Jordan etkisi

PSG'de Jordan etkisi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu adam 3-4 sene önce gençlerbirliğinde karın tokluğuna oynuyordu 30unu geçince robben mi oldu ne bu ilgi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jimmy Durmaz Beşiktaş ve Galatasaray'ın teklifini doğruladı!

G.Saray ve Beşiktaş'ın teklifini açıkladı!

Dijon, Ligue 1'de kaldı

Dijon, Ligue 1'de kaldı

Marsilya'nın yeni teknik direktörü Andre Villas-Boas oldu

Marsilya'da Villas-Boas dönemi

PSG, Thomas Tuchel ile devam edecek

PSG, Tuchel ile devam edecek

Marsilya'da Rudi Garcia gönderiliyor

Marsilya'da Rudi Garcia yolcu

PSG, Kylian Mbappe'nin gelecek sezon takımda kalacağını açıkladı

PSG Mbappe kararını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.