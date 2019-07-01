Jimmy Durmaz, Galatasaray için İstanbul'da

Son dakika haberine göre; Jimmy Durmaz, Galatasaray için İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı kulüple son detayları konuşacak olan 30 yaşındaki futbolcunun bir aksilik çıkmaması durumunda Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Havalimanında konuşan Jimmy Durmaz, "Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile çalışmak benim için onur verici. Türkiye'yi biliyorum ve burada iyi bir sezon geçireceğim" dedi.

Geçtiğimiz sezon Fransa ekiplerinde Toulouse’da forma giyen ve bonservisi elinde olan İsveçli oyuncu, Ligue 1’de 36 maça çıkıp, 4 gol 1 de asistlik performans sergiledi.

