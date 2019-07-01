Jimmy Durmaz, Galatasaray için İstanbul'da

Son dakika haberine göre; Jimmy Durmaz, Galatasaray için İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı kulüple son detayları konuşacak olan 30 yaşındaki futbolcunun bir aksilik çıkmaması durumunda Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Havalimanında konuşan Jimmy Durmaz, "Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile çalışmak benim için onur verici. Türkiye'yi biliyorum ve burada iyi bir sezon geçireceğim" dedi.
Geçtiğimiz sezon Fransa ekiplerinde Toulouse’da forma giyen ve bonservisi elinde olan İsveçli oyuncu, Ligue 1’de 36 maça çıkıp, 4 gol 1 de asistlik performans sergiledi.
Yusuf Yazıcı'nın menajeri açıkladı
F.Bahçe'ye kötü haber
Ozan Kabak, resmen Schalke'de
Altınordu Yiğit Emre ile imzaladı
Feyyaz Uçar, Denizlispor’da
Miroslav Stoch geri döndü
Yusuf Yazıcı'nın keyfi yerinde
PSG Bursa’da yeni ‘Neymar’lar arıyor
Babel'den Galatasaray itirafı
Yıldız ismin menajeri F.Bahçe'yi açıkladı
G.Saray'dan bir transfer daha
Bayern Münih'ten Beşiktaş'a transfer
Beşiktaş'tan Avcı ve Boyd itirafı!
Selçuk Şahin'e sürpriz teklif
Adana Demir'e Suriyeli orta saha
Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu
Okuyucu Yorumları 10 yorum