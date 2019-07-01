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Jimmy Durmaz, Galatasaray için İstanbul'da

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.07.2019 16:35 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Türk asıllı İsveçli oyuncu Jimmy Durmaz'ın İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın Jimmy Durmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Jimmy Durmaz, Galatasaray için İstanbul'da

Son dakika haberine göre; Jimmy Durmaz, Galatasaray için İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı kulüple son detayları konuşacak olan 30 yaşındaki futbolcunun bir aksilik çıkmaması durumunda Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Havalimanında konuşan Jimmy Durmaz, "Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile çalışmak benim için onur verici. Türkiye'yi biliyorum ve burada iyi bir sezon geçireceğim" dedi.

Geçtiğimiz sezon Fransa ekiplerinde Toulouse’da forma giyen ve bonservisi elinde olan İsveçli oyuncu, Ligue 1’de 36 maça çıkıp, 4 gol 1 de asistlik performans sergiledi.

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jimmy durmaz Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
neresı yıldız
Bu ne arkadaş yeminle takımdan soğuttunuz. Böyle transfer yapacaksanız hiç yapmayın.
ÇÖP Kİ NE ÇÖP GEÇEN SENE FENERBAHÇENİN YAPTIGI HATAYI YAPIN DİNGNE BOLON ELLERİNDE PATLADI ADEM BÜYÜKMÜŞ SOY ADI BÜYÜK PERFORMANSI KÜÇÜK OLACAK JİMY DURMAZ SOYADI DURMAZ KÜLÜBEDE BEYA DURUR YANLIŞ TRANSFER POLİTİKASI AMA HOŞUMA GİDİYOR YAPIN BABEL BİRAZ KALİTE LAKİN ÖBÜRKİLER ÇÖP KONTERNIRI
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