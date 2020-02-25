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JMO’da başkanlığı Dr. Mehmet Tatar yeniden getirildi

ADANA HABERLERİ  | 25.02.2020 10:19 | Son Güncelleme

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şubesi’nin 13.

JMO’da başkanlığı Dr. Mehmet Tatar yeniden getirildi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şubesi’nin 13. Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu görev bölümü yaptı. Başkanlığa yeniden Dr. Mehmet Tatar seçildi.
15-16 Şubat 2020 tarihlerinde yapılan Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesinin Genel Kurulunda üyelerden onay alan Yönetim Kurulu üyeleri görev dağılımını yaptı. Başkanlığa Dr. Mehmet Tatar seçilirken, 2. Başkan Doç. Dr. Mustafa Akyıldız, Yazman İsmail Ergan, Sayman Meltem Akdoğan oldu. Edip Gedik, Emre Büyüközer, Mustafa Kemal Mengeloğlu da üye olarak görev aldı.
JMO Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, yeni dönemde de TMMOB’nin ve jeoloji mühendisliğinin yanı sıra kamunun çıkarları doğrultusunda aynı heyecanla, aynı şevkle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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